Зеленський — президент зробив заяву про транзит російського газу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що продовження контракту щодо транзиту російського газу через нашу країну не буде. Натомість українська влада пропонує альтернативу Словаччині та іншим країнам.

Про це Володимир Зеленський заявив під час пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду 25 січня.

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"Продовження контракту щодо транзиту російського газу не буде. Ми нічого не порушували і не даємо заробляти росіянам", — наголосив Зеленський.

Він розповів, що у Швейцарії говорив з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим щодо експорту азербайджанського газу.

"В Азербайджані станом на сьогодні дуже великий видобуток газу — десь 40 млрд кубів. І країна використовує близько 14-15 млрд. Тобто експорт дуже великий, а його спроможності зараз 25 млрд кубів. Ми говорили з Алієвим, що він міг би експортувати. Україна із задоволенням готова давати заробляти на своєму видобутку азербайджанцям", — поділився глава держави.

Він також додав, що Україна може використовувати свою інфраструктуру, якщо дійсно іншим країнам у Східній Європі потрібен газ, але не російський.

Нагадаємо, нещодавно ексглава Нафтогазу пояснив, чи можливе відновлення транзиту газу. Аби оцінювати такий варіант, потрібно розуміти, що зможе запропонувати Москва.

Водночас у США оцінили збитки РФ щодо зупинки транзиту газу через Україну. Радник Білого дому Джон Кірбі вважає, що це "найдорожча поразка" для Москви.