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Транзит российского газа — будет ли Украина продлевать контракт

25 января 2025 17:07
Карина Приходько - Редактор
Зеленский — президент сделал заявление о транзите российского газа
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина
Карина Приходько - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продление контракта по транзиту российского газа через нашу страну не будет. Вместо этого украинская власть предлагает альтернативу Словакии и другим странам.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду 25 января.

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"Продления контракта по транзиту российского газа не будет. Мы ничего не нарушали и не даем зарабатывать россиянам", — подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что в Швейцарии говорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым относительно экспорта азербайджанского газа.

"У Азербайджана по состоянию на сегодня очень большая добыча газа — где-то 40 млрд кубов. И страна использует около 14-15 млрд. То есть экспорт очень большой, а его возможности сейчас 25 млрд кубов. Мы говорили с Алиевым, что он мог бы экспортировать. Украина с удовольствием готова давать зарабатывать на своей добыче азербайджанцам", — поделился глава государства.

Он также добавил, что Украина может использовать свою инфраструктуру, если действительно другим странам в Восточной Европе нужен газ, но не российский.

Напомним, недавно экс-глава Нафтогаза объяснил, возможно ли возобновление транзита газа. Чтобы оценивать такой вариант, нужно понимать, что сможет предложить Москва.

В то же время в США оценили убытки РФ относительно остановки транзита газа через Украину. Советник Белого дома Джон Кирби считает, что это "самое дорогое поражение" для Москвы.

Владимир Зеленский Украина газ Россия транзит

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