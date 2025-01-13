Відновлення транзиту газу РФ — Коболєв відповів, чи це можливо

Газові труби. Фото ілюстративне: ДТЕК

Колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв пояснив, чи можливе відновлення транзиту російського газу. За його словами, аби оцінювати такий варіант, потрібно розуміти, що зможе запропонувати Москва.

Про це Андрій Коболєв сказав в інтервʼю "Українській правді".

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Відновлення транзиту російського газу

"Якщо в результаті відновлення цього транзиту, наприклад, росіяни відходять і залишають Запорізьку АЕС, то можливо було б варто це зробити", — зазначив Коболєв.

За його словами, технічно така можливість залишається. Він зазначив, чи варто це робити, буде питанням багатьох параметрів.

Коболєв наголосив, що для відновлення необхідно враховувати позицію Заходу та партнерів.

"Насправді, особливості Придністровʼя є те, що як ринок, на відміну від Словаччини, чи Угорщини, він американських постачальників газу не цікавить, адже там немає грошей", — додав він.

Нагадаємо, премʼєр Словаччини Роберт Фіцо після зупинки транзиту російського газу розкритикував українського лідера Володимира Зеленського, назвавши його "жебраком".

Згодом глава держави відреагував на слова Фіцо. За його словами, Україна пропонувала Словаччині допомогу в адаптації.