Восстановление транзита газа РФ — Коболев ответил, возможно ли это

Газовые трубы. Фото иллюстративное: ДТЭК

Бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев объяснил, возможно ли восстановление транзита российского газа. По его словам, чтобы оценивать такой вариант, нужно понимать, что сможет предложить Москва.

Об этом Андрей Коболев сказал в интервью "Украинской правде".

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Восстановление транзита российского газа

"Если в результате восстановления этого транзита, например, россияне отходят и оставляют Запорожскую АЭС, то возможно было бы стоило это сделать", — отметил Коболев.

По его словам, технически такая возможность остается. Он отметил, стоит ли это делать, будет вопросом многих параметров.

Коболев подчеркнул, что для восстановления необходимо учитывать позицию Запада и партнеров.

"На самом деле, особенности Приднестровья в том, что как рынок, в отличие от Словакии или Венгрии, он американских поставщиков газа не интересует, ведь там нет денег", — добавил он.

Напомним, премьер Словакии Роберт Фицо после остановки транзита российского газа раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, назвав его "попрошайкой".

Впоследствии глава государства отреагировал на слова Фицо. По его словам, Украина предлагала Словакии помощь в адаптации.