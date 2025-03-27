На думку президента України, проросійські погляди Віткоффа заважають Україні у боротьбі з РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський стурбований позицією спеціального представника президента США Стіва Віткоффа, яка, на його думку, часто повторює російські пропагандистські тези. Це, за словами Зеленського, послаблює тиск на РФ.

Таку думку президент України висловив під час перебування 26 березня у Парижі в інтерв'ю Eurovision News.

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Зеленський зазначив, що позиція Стіва Віткоффа створює додаткові труднощі для України у її боротьбі з російською агресією, оскільки надає вагу російським наративам в оточенні президента Трампа.

"Я вважаю, що Віткофф дійсно дуже часто цитує кремлівські наративи. Це, на жаль, послабить тиск американців на Російську Федерацію. Ми можемо тільки своїми діями виправляти це інформаційне поле. Ми намагаємося це робити", — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна активно працює з американською стороною на рівні розвідок, щоб забезпечити обмін достовірної інформації та протидіяти дезінформаційним кампаніям.

Раніше повідомлялося, що Стів Віткофф під час інтерв'ю висловив думку, що найбільшою перешкодою на шляху до врегулювання конфлікту є питання статусу тимчасово окупованих територій України, зокрема Криму та так званих "ДНР" / "ЛНР", і що визнання їх частиною Росії може бути одним зі шляхів вирішення кризи.

Також Віткофф заявляв, що російський диктатор Путін замовив портрет Дональда Трампа та передав його політику. Він розповів, що Путін молився за американського лідера, коли в того стріляли.