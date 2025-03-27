По мнению президента Украины, пророссийские взгляды Уиткоффа мешают Украине в борьбе с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен позицией специального представителя президента США Стива Уиткоффа, которая, по его мнению, часто повторяет российские пропагандистские тезисы. Это, по словам Зеленского, ослабляет давление на РФ.

Такое мнение президент Украины высказал во время пребывания 26 марта в Париже в интервью Eurovision News.

Читайте также:

Почему российские нарративы Уиткоффа вредят Украине

Зеленский отметил, что позиция Стива Уиткоффа создает дополнительные трудности для Украины в ее борьбе с российской агрессией, поскольку придает вес российским нарративам в окружении президента Трампа.

"Я считаю, что Уиткофф действительно очень часто цитирует кремлевские нарративы. Это, к сожалению, ослабит давление американцев на Российскую Федерацию. Мы можем только своими действиями исправлять это информационное поле. Мы стараемся это делать", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина активно работает с американской стороной на уровне разведок, чтобы обеспечить обмен достоверной информацией и противодействовать дезинформационным кампаниям.

Ранее сообщалось, что Стив Уиткофф во время интервью высказал мнение, что самым большим препятствием на пути к урегулированию конфликта является вопрос статуса временно оккупированных территорий Украины, в частности Крыма и так называемых "ДНР"/"ЛНР", и что признание их частью России может быть одним из путей решения кризиса.

Также Уиткофф заявлял, что российский диктатор Путин заказал портрет Дональда Трампа и передал его политику. Он рассказал, что Путин молился за американского лидера, когда в того стреляли.