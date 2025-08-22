У США звільнили аналітика ЦРУ яка готувала звіт про втручання у вибори 2016 року

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/David Dee Delgado

У США розгортається новий виток конфлікту між адміністрацією президента Дональда Трампа та американською розвідкою. Стало відомо, що 19 серпня 2025 року директор національної розвідки Тулсі Габбард відкликала допуск до секретної інформації у старшого аналітика ЦРУ з питань Росії, яка свого часу очолювала підготовку доповіді про втручання Москви у вибори 2016 року. Разом із нею допуски втратили ще 36 чинних та колишніх посадовців. Формальне пояснення – "зрада присяги Конституції".

Про це повідомляє The Economist.

Реклама

Читайте також:

Адміністрація Трампа звільнила з ЦРУ найдосвідченішу експертку

Відомо, що звільнена співробітниця понад 20 років працювала в американській розвідці, а у 2016-му — як провідний офіцер з питань Росії та Євразії координувала роботу сотень аналітиків над звітом про втручання у вибори на користь Трампа.

Після цього вона повернулася до ЦРУ на керівну посаду, контролюючи операції та аналітику щодо Росії та пострадянського простору. Тепер же її кар’єра фактично завершена. Як наголосив колишній офіцер Ларрі Пфайфер, втрата допуску є "кінцем кар’єри", оскільки навіть після відставки більшість фахівців залежать від нього у роботі консультантами.

У США скорочують розвідку — під ударом аналітики та керівники ЦРУ

Видання відзначає, що адміністрація Трампа вже не вперше використовує питання доступу до секретної інформації як інструмент політичного тиску.

Цього разу під обмеження потрапили й інші відомі фігури, зокрема Шелбі Пірсон та Вінь Нгуєн, які також були дотичні до гучної доповіді 2016 року. Частина зі звільнених, як наголошує The Economist, лише опосередковано займалася російською тематикою. Деяких, зокрема колишнього брифера Трампа Теда Гістаро, внесли до списку через давню критику президента.

У квітні помічниця Габбард вимагала переписати оцінку щодо венесуельського кримінального угруповання Tren de Aragua у вигідному для Трампа світлі. У червні сам президент атакував аналітиків оборонної розвідки через витоки, які суперечили його заявам про удари по ядерних об’єктах Ірану.

Історично ЦРУ неодноразово вступало в конфлікти з Білим домом, зокрема під час війни у В’єтнамі чи вторгнення в Ірак. Проте нинішній рівень відплати, за словами колишніх офіцерів, безпрецедентний і підриває моральний стан у спецслужбах.

Вчинки Габбард стали частиною ширшої кампанії так званої боротьби з "глибокою державою". У липні вона розсекретила оцінку Комітету розвідки Палати представників щодо доповіді 2016 року, а 20 серпня оголосила про скорочення Офісу директора національної розвідки на 50%.

Водночас адміністрація Трампа почала застосовувати й правові механізми: проти ексдиректора ЦРУ Джона Бреннана відкрито кримінальне провадження за нібито неправдиві свідчення, а щодо колишнього глави ФБР Джеймса Комі — за пости у соцмережах.

Ситуація викликає стурбованість у Конгресі та серед союзників США. Сенатор-демократ Марк Ворнер заявив, що масштаби "чисток" перевищили його найгірші очікування, а партнери з розвідувального альянсу Five Eyes запитують, що відбувається. Колишній директор ЦРУ Білл Бернс у відкритому листі для Atlantic написав, що така політика виглядає як "самогубство великої держави", яке викликає лише радість у Кремлі та Пекіні.

Нагадаємо, щойно завершилась інавгурація Дональда Трампа, у США почалися масові кадрові чистки. Так у лютому 2025 року Дональд Трамп звільнив вищих офіцерів.

Також Дональд Трампр позбувся геніспектора USAID, а у квітні почав погрожувати федеральним службовцям звільненням, якщо вони чинитимуть опір його роботі.