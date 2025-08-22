В США уволили аналитика ЦРУ которая готовила отчет о вмешательстве в выборы 2016 года

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/David Dee Delgado

В США разворачивается новый виток конфликта между администрацией президента Дональда Трампа и американской разведкой. Стало известно, что 19 августа 2025 года директор национальной разведки Тулси Габбард отозвала допуск к секретной информации у старшего аналитика ЦРУ по вопросам России, которая в свое время возглавляла подготовку доклада о вмешательстве Москвы в выборы 2016 года. Вместе с ней допуски потеряли еще 36 действующих и бывших чиновников. Формальное объяснение — "измена присяге Конституции".

Об этом сообщает The Economist.

Известно, что уволенная сотрудница более 20 лет работала в американской разведке, а в 2016-м — как ведущий офицер по вопросам России и Евразии координировала работу сотен аналитиков над отчетом о вмешательстве в выборы в пользу Трампа.

После этого она вернулась в ЦРУ на руководящую должность, контролируя операции и аналитику по России и постсоветскому пространству. Теперь же ее карьера фактически завершена. Как отметил бывший офицер Ларри Пфайфер, потеря допуска является "концом карьеры", поскольку даже после отставки большинство специалистов зависят от него в работе консультантами.

Издание отмечает, что администрация Трампа уже не впервые использует вопрос доступа к секретной информации как инструмент политического давления.

На этот раз под ограничения попали и другие известные фигуры, в частности Шелби Пирсон и Винь Нгуен, которые также были причастны к громкому докладу 2016 года. Часть из уволенных, как отмечает The Economist, лишь косвенно занималась российской тематикой. Некоторых, в частности бывшего брифера Трампа Теда Гистаро, внесли в список из-за давней критики президента.

В апреле помощница Габбард требовала переписать оценку по венесуэльской криминальной группировке Tren de Aragua в выгодном для Трампа свете. В июне сам президент атаковал аналитиков оборонной разведки из-за утечек, которые противоречили его заявлениям об ударах по ядерным объектам Ирана.

Исторически ЦРУ неоднократно вступало в конфликты с Белым домом, в частности во время войны во Вьетнаме или вторжения в Ирак. Однако нынешний уровень возмездия, по словам бывших офицеров, беспрецедентный и подрывает моральное состояние в спецслужбах.

Поступки Габбард стали частью более широкой кампании так называемой борьбы с "глубоким государством". В июле она рассекретила оценку Комитета разведки Палаты представителей по докладу 2016 года, а 20 августа объявила о сокращении Офиса директора национальной разведки на 50%.

В то же время администрация Трампа начала применять и правовые механизмы: против экс-директора ЦРУ Джона Бреннана открыто уголовное производство за якобы ложные показания, а в отношении бывшего главы ФБР Джеймса Коми — за посты в соцсетях.

Ситуация вызывает обеспокоенность в Конгрессе и среди союзников США. Сенатор-демократ Марк Уорнер заявил, что масштабы "чисток" превысили его худшие ожидания, а партнеры по разведывательному альянсу Five Eyes спрашивают, что происходит. Бывший директор ЦРУ Билл Бернс в открытом письме для Atlantic написал, что такая политика выглядит как "самоубийство великой державы", которое вызывает лишь радость в Кремле и Пекине.

Напомним, как только завершилась инаугурация Дональда Трампа, в США начались массовые кадровые чистки. Так в феврале 2025 года Дональд Трамп уволил высших офицеров.

Также Дональд Трампр избавился от гениспектора USAID, а в апреле начал угрожать федеральным служащим увольнением, если они будут сопротивляться его работе.