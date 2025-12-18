Трамп виступив зі зверненням до нації - що відомо

Трамп звернувся до нації — що сказав
Президент США Дональд Трамп звернувся до американської нації і зробив низку заяв. Він був зосереджений на внутрішній політиці і не згадав Венесуелу чи Україну, чого багато хто очікував.
Про це повідомляє Новини.LIVE
Що сказав Трамп
На початку виступу глава Білого дому заявив, що "успадкував безлад" і зараз "його виправляє". Він знову розкритикував адміністрацію Байдена і похвалив свою.
"Ми робимо Америку знову великою. Сьогодні ввечері, після 11 місяців, наш кордон у безпеці, інфляція зупинена, зарплати зросли, ціни знизилися, наша нація сильна, Америку поважають, і наша країна повернулася сильнішою, ніж будь-коли раніше. Ми готові до такого економічного буму, подібного до якого світ ще ніколи не бачив", — сказав Трамп.
У своїй промові Трамп зазначив, що процес відродження Америки почався лише рік тому. Він сказав, що наступного року світ має бачити США як країну, віддану своїм громадянам і працівникам, упевнену у своїй ідентичності та призначенні, якій "заздрить увесь світ".
Які ще прозвучали заяви:
- за 11 місяців нинішня влада досягла більшого, ніж будь-яка інша адміністрація в історії США;
- потік наркотиків, що надходять до США морським шляхом, скоротився на 94%;
- американська армія стала найпотужнішою у світі;
- 1 450 000 військовослужбовців до Різдва отримають спеціальну виплату в розмірі 1776 доларів на честь заснування США в 1776 році;
- уперше за 50 років у США фіксують відтік мігрантів;
- на Близькому Сході вперше за 3 тисячі років запанував мир.
"Нас знову поважають — так, як нас не поважали ніколи раніше. Кожному і кожній з вас бажаю веселого Різдва і щасливого Нового року. Нехай Бог благословить вас усіх", — резюмував президент США.
Зазначимо, що під час звернення Дональд Трамп не торкався теми Венесуели і не згадував війну в Україні.
Нагадаємо, кілька днів тому Трамп заявив, що визнав президента Венесуели Ніколаса Мадуро терористом. Крім того, він оголосив блокаду для підсанкційних нафтових танкерів у Венесуелі.
На тлі 17 грудня почав загострюватися військовий конфлікт. З цієї причини очікувалося, що звернення Трампа буде пов'язане з Венесуелою. Сам Мадуро сказав, що Трамп показав справжні мотиви щодо Венесуели, зазначивши, що Вашингтон хоче поставити в країні маріонетковий уряд.
