Трамп виступив зі зверненням до нації - що відомо

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп звернувся до американської нації і зробив низку заяв. Він був зосереджений на внутрішній політиці і не згадав Венесуелу чи Україну, чого багато хто очікував.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому.

Реклама

Читайте також:

Що сказав Трамп

На початку виступу глава Білого дому заявив, що "успадкував безлад" і зараз "його виправляє". Він знову розкритикував адміністрацію Байдена і похвалив свою.

"Ми робимо Америку знову великою. Сьогодні ввечері, після 11 місяців, наш кордон у безпеці, інфляція зупинена, зарплати зросли, ціни знизилися, наша нація сильна, Америку поважають, і наша країна повернулася сильнішою, ніж будь-коли раніше. Ми готові до такого економічного буму, подібного до якого світ ще ніколи не бачив", — сказав Трамп.

У своїй промові Трамп зазначив, що процес відродження Америки почався лише рік тому. Він сказав, що наступного року світ має бачити США як країну, віддану своїм громадянам і працівникам, упевнену у своїй ідентичності та призначенні, якій "заздрить увесь світ".

Які ще прозвучали заяви:

за 11 місяців нинішня влада досягла більшого, ніж будь-яка інша адміністрація в історії США;

потік наркотиків, що надходять до США морським шляхом, скоротився на 94%;

американська армія стала найпотужнішою у світі;

1 450 000 військовослужбовців до Різдва отримають спеціальну виплату в розмірі 1776 доларів на честь заснування США в 1776 році;

уперше за 50 років у США фіксують відтік мігрантів;

на Близькому Сході вперше за 3 тисячі років запанував мир.

"Нас знову поважають — так, як нас не поважали ніколи раніше. Кожному і кожній з вас бажаю веселого Різдва і щасливого Нового року. Нехай Бог благословить вас усіх", — резюмував президент США.

Зазначимо, що під час звернення Дональд Трамп не торкався теми Венесуели і не згадував війну в Україні.

Нагадаємо, кілька днів тому Трамп заявив, що визнав президента Венесуели Ніколаса Мадуро терористом. Крім того, він оголосив блокаду для підсанкційних нафтових танкерів у Венесуелі.



На тлі 17 грудня почав загострюватися військовий конфлікт. З цієї причини очікувалося, що звернення Трампа буде пов'язане з Венесуелою. Сам Мадуро сказав, що Трамп показав справжні мотиви щодо Венесуели, зазначивши, що Вашингтон хоче поставити в країні маріонетковий уряд.