Трамп выступил с обращением к нации - что известно

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп обратился к американской нации и сделал ряд заявлений. Он был сосредоточен на внутренней политике и не упомянул Венесуэлу или Украину, чего многие ожидали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Реклама

Читайте также:

Что сказал Трамп

В начале выступления глава Белого дома заявил, что "унаследовал беспорядок" и сейчас "его исправляет". Он вновь раскритиковал администрацию Байдена и похвалил свою.

"Мы делаем Америку снова великой. Сегодня вечером, после 11 месяцев, наша граница в безопасности, инфляция остановлена, зарплаты выросли, цены снизились, наша нация сильна, Америку уважают, и наша страна вернулась сильнее, чем когда-либо прежде. Мы готовы к такому экономическому буму, подобного которому мир еще никогда не видел", — сказал Трамп.

В своей речи Трамп отметил, что процесс возрождения Америки начался всего год назад. Он сказал, что в следующем году мир должен видеть США как страну, преданную своим гражданам и работникам, уверенную в своей идентичности и предназначении, которой "завидует весь мир".

Какие еще прозвучали заявления:

за 11 месяцев нынешняя власть достигла большего, чем любая другая администрация в истории США;

поток наркотиков, поступающих в США морским путем, сократился на 94%;

американская армия стала самой мощной в мире;

1 450 000 военнослужащих к Рождеству получат специальную вытплату в размере 1776 долларов в честь основания США в 1776 году;

впервые за 50 лет в США фиксируют отток мигрантов;

на Ближнем Востоке впервые за 3 тысячи лет воцарился мир.

"Нас снова уважают — так, как нас не уважали никогда раньше. Каждому и каждой из вас желаю веселого Рождества и счастливого Нового года. Пусть Бог благословит вас всех", — резюмировал президент США.

Отметим, что в ходе обращения Дональд Трамп не затрагивал тему Венесуэлы и не упоминал войну в Украине.

Напомним, пару дней назад Трамп заявил, что признал президента Венесуэлы Николаса Мадуро террористом. Кроме того, он объявил блокаду для подсанкционных нефтяных танкеров в Венесуэле.



На фоне 17 декабря начал обострятся военный конфликт. По этой причине ожидалось, что обращение Трампа будет связано с Венесуэлой. Сам Мадуро сказал, что Трамп показал истинные мотивы по Венесуэле, отметив, что Вашингтон хочет поставить в стране марионеточное правительство.