Венс заявив, що Трампу вдасться укласти угоду щодо Гренландії

Майбутній віцепрезидент США Джеймс Девід Венс. Фото: BBC

Обраний президент США Дональд Трамп, який виступає за приєднання Гренландії до Америки, зуміє вирішити це питання. Річ у тім, що цей острів має для США стратегічне значення.

Про це в неділю, 12 січня, в коментарі телеканалу Fox News заявив майбутній віцепрезидент США Джеймс Девід Венс.

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Венс зазначив, що Гренландія важлива для США зі стратегічної точки зору: там багато корисних копалин.

"Думаю, у нас з'явилася реальна можливість зайняти керівну позицію, захистити безпеку Америки, гарантувати, що всі чудові природні ресурси розробляються. І це те, в чому хороший Дональд Трамп, він хороший в укладанні угод. Думаю, що в Гренландії буде укладено угоду", — поділився своїми міркуваннями Венс.

На його думку, спрямовувати на острів збройні сили не доведеться, адже американські військовослужбовці вже перебувають у Гренландії. Також він додав, що уряд Данії не зробив достатньо для того, щоб забезпечити безпеку Гренландії, а Вашингтон "має бути впевнений, що з точки зору американської національної безпеки про Гренландію попіклуються належним чином.

Нагадаємо, 7 січня новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що потрібно укласти угоду про приєднання Гренландії до Штатів. Таку заяву він зробив після того, як на острові побував разом із представниками Республіканської партії його син.

Також ми повідомляли, що прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде, коментуючи заяву Трампа, зазначив, що жителі острова не хочуть бути американцями, однак відкриті для поглиблення співпраці з Вашингтоном. За його словами, Гренландія має бути для гренландців.