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Трамп сумеет заключить сделку по Гренландии — заявление Вэнса

13 января 2025 02:55
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Вэнс заявил, что Трампу удастся заключить сделку по Гренландии
Будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс. Фото: BBC
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Избранный президент США Дональд Трамп, который выступает за присоединение Гренландии к Америке, сумеет решить этот вопрос. Дело в том, что этот остров имеет для США стратегическое значение.

Об этом в воскресенье, 12 января, в комментарии телеканалу Fox News заявил будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс.

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Вэнс отметил, что Гренландия важна для США со стратегической точки зрения: там много полезных ископаемых.

"Думаю, у нас появилась реальная возможность занять руководящую позицию, защитить безопасность Америки, гарантировать, что все замечательные природные ресурсы разрабатываются. И это то, в чем хорош Дональд Трамп, он хорош в заключении сделок. Думаю, что в Гренландии будет заключено соглашение", — поделился своими соображениями Вэнс.

По его мнению, направлять на остров вооруженные силы не придется, ведь американские военнослужащие уже находятся в Гренландии. Также он добавил, что правительство Дании не сделало достаточно для того, чтобы обеспечить безопасность Гренландии, а Вашингтон "должен быть уверен, что с точки зрения американской национальной безопасности о Гренландии позаботятся должным образом".

Напомним, 7 января новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что нужно заключить соглашение о присоединении Гренландии к Штатам. Такое заявление он сделал после того, как на острове побывал вместе с представителями Республиканской партии его сын.

Также мы сообщали, что премьер-министр Гренландии Муте Эгеде, комментируя заявление Трампа, отметил, что жители острова не хотят быть американцами, однако открыты для углубления сотрудничества с Вашингтоном. По его словам, Гренландия должна быть для гренландцев.

США Дональд Трамп Гренландия договор Америка

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