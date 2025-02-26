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Трамп зробив нову заяву про гроші, які США надали Україні

26 лютого 2025 19:09
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Угода про корисні копалини — Трамп заявив, що США повернуть гроші, які надали Україні
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Кошти, які США надали Україні, будуть повернуті. Ключові умови великої угоди щодо надр вже узгоджені.

Про це президент США Дональд Трамп сказав пере першим засіданням свого кабінету міністрів.

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Велика угода щодо рідкісноземельних металів

Трамп вкотре наголосив на необхідності досягнення домовленостей між Росією та Україною для припинення бойових дій.

"Це буде дуже велика угода щодо рідкісноземельних металів та інших ресурсів. Все вже відпрацьовано, і ми цьому раді. Також домовимося з Росією та Україною про припинення вбивств", — сказав американський лідер.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що український лідер Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати 28 лютого для підписання історичної угоди.

Також ми писали, що підписання угоди щодо рідкісноземельних ресурсів можливе лише за умови включення до нього гарантій безпеки від США.

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