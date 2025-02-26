Соглашение о полезных ископаемых — Трамп заявил, что США вернут деньги, которые предоставили Украине

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Средства, которые США предоставили Украине, будут возвращены. Ключевые условия крупного соглашения по недрам уже согласованы.

Об этом президент США Дональд Трамп сказал перед первым заседанием своего кабинета министров.

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Большая сделка по редкоземельным металлам

Трамп в очередной раз подчеркнул необходимость достижения договоренностей между Россией и Украиной для прекращения боевых действий.

"Это будет очень большая сделка по редкоземельным металлам и другим ресурсам. Все уже отработано, и мы этому рады. Также договоримся с Россией и Украиной о прекращении убийств", — сказал американский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты 28 февраля для подписания исторического соглашения.

Также мы писали. что подписание соглашения по редкоземельным ресурсам возможно только при условии включения в него гарантий безопасности от США.