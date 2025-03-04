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Трамп зробить історичні заяви у Конгресі — про що говоритиме

4 березня 2025 23:32
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Промова Трампа у Конгресі США 5 березня онлайн трансляція — дивитися онлайн
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Під час виступу в Конгресі президент США Дональд Трамп говоритиме про Україну, економіку та тарифи. Однак його промова буде здебільшого зосереджена на внутрішньому порядку денному.

Про це повідомляє CNN.

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Що стосується України, то Трамп говоритиме про закінчення війни, а також, зокрема, торкнеться питання подальшої допомоги Києву після її тимчасового припинення.

Глава Білого дому також планує окреслити, яким чином його адміністрація вирішуватиме проблеми інших війн у світі.

Виступ розпочнеться близько 4:00 за київським часом, і Новини.LIVE слідкуватимуть за ключовими заявами, що можуть вплинути на майбутню політику США щодо України та міжнародних відносин.

Також ми писали, що Дональд Трамп хоче оголосити про підписання угоди про мінерали з Україною у своєму зверненні до Конгресу.

А спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що затримка у наданні військової допомоги Україні є тимчасовою і пов’язана з необхідністю укладення угоди між Києвом і Вашингтоном.

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