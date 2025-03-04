Чому США зупинили надання військової допомоги Україні — відповідь Джонсона

Спікер Палати представників США Майк Джонсон. Фото: Bloomberg

Затримка у наданні військової допомоги Україні є тимчасовою і пов’язана з необхідністю укладення угоди між Києвом і Вашингтоном. Йдеться про договір щодо видобутку корисних копалин.

Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон під час брифінгу у вівторок, 4 березня.

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Джонсон, відповідаючи на запитання щодо призупинення військової допомоги України адміністрацією США сказав, що це тимчасово.

"Київ та Вашингтон мають підписати угоду про мінерали, а Зеленський має "виправити те, що сталося минулого тижня. Я вважаю, що це найкраща угода, яка може бути запропонована, і це допоможе українському народу", — сказав він.

Спікер Палати представників також зазначив, що його радує те, що Зеленський дав чіткий сигнал про готовність до підписання цієї угоди.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова сісти за стіл переговорів і прагне підписати угоду про мінерали.

Також ми писали, що на початку березня президент США Дональд Трамп ухвалив рішення призупинити постачання військової допомоги Україні.