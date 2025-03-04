Поставки зброї в Україну можуть відновитися — в ЗМІ назвали умову

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Craig Hudson

В ЗМІ з'явилась інформація, що президент США Дональд Трамп ухвалив рішення призупинити постачання військової допомоги Україні після гострої суперечки з президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася в Овальному кабінеті минулого тижня. Поставки зброї не відновляться, доки Трамп не визначить, що Зеленський прагне мирних перемовин.

Про це пише CNN.

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Згідно з офіційними даними, призупинення допомоги, що стало наслідком низки зустрічей Трампа з вищими посадовцями національної безпеки США, може серйозно вплинути на військовий потенціал України. Допомога залишатиметься призупиненою, поки Зеленський не візьме на себе зобов'язання почати мирні переговори. Цей крок Трамп обґрунтував прагненням до миру і закликав партнерів США також підтримати цю мету.

"Президент чітко дав зрозуміти, що його головним пріоритетом є мир. Ми повинні переконатися, що наша допомога сприяє вирішенню конфлікту", — заявив представник Білого дому.

Пауза у наданні допомоги стала серйозним сигналом про погіршення відносин між Вашингтоном і Києвом після кількох тижнів публічних суперечок.

Пауза в постачаннях стосуватиметься лише того військового обладнання, яке ще не встигло потрапити в Україну.

Пауза в постачаннях може позначитися на здатності України використовувати ці новітні системи, зокрема ракети ATACMS, які стали важливим елементом у стратегії бойових дій.

Нагадаємо, що американський чиновник в коментарі CNN зазначив, що Україна відчує відсутність озброєння від США з плином часу.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що Америка не надасть Україні фінансування, поки президент Володимир Зеленський не відповість Вашингтону на пропозицію миру.