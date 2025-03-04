Поставки оружия в Украину могут возобновиться — в СМИ назвали условие

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Craig Hudson

В СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп принял решение приостановить поставки военной помощи Украине после острого спора с президентом Владимиром Зеленским, который состоялся в Овальном кабинете на прошлой неделе. Поставки оружия не возобновятся, пока Трамп не определит, что Зеленский стремится к мирным переговорам.

Об этом пишет CNN.

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Согласно официальным данным, приостановление помощи, что стало следствием ряда встреч Трампа с высшими должностными лицами национальной безопасности США, может серьезно повлиять на военный потенциал Украины. Помощь будет оставаться приостановленной, пока Зеленский не возьмет на себя обязательства начать мирные переговоры. Этот шаг Трамп обосновал стремлением к миру и призвал партнеров США также поддержать эту цель.

"Президент четко дал понять, что его главным приоритетом является мир. Мы должны убедиться, что наша помощь способствует разрешению конфликта", — заявил представитель Белого дома.

Пауза в предоставлении помощи стала серьезным сигналом об ухудшении отношений между Вашингтоном и Киевом после нескольких недель публичных споров.

Пауза в поставках будет касаться только того военного оборудования, которое еще не успело попасть в Украину.

Пауза в поставках может сказаться на способности Украины использовать эти новейшие системы, в частности ракеты ATACMS, которые стали важным элементом в стратегии боевых действий.

Напомним, что американский чиновник в комментарии CNN отметил, что Украина почувствует отсутствие вооружения от США с течением времени.

Министр торговли США Говард Лутник заявил, что Америка не предоставит Украине финансирование, пока президент Владимир Зеленский не ответит Вашингтону на предложение мира.