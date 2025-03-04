Почему США остановили предоставление военной помощи Украине — ответ Джонсона

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Фото: Bloomberg

Задержка в предоставлении военной помощи Украине является временной и связана с необходимостью заключения соглашения между Киевом и Вашингтоном. Речь идет о договоре по добыче полезных ископаемых.

Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон во время брифинга во вторник, 4 марта.

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Джонсон, отвечая на вопрос о приостановлении военной помощи Украине администрацией США сказал, что это временно.

"Киев и Вашингтон должны подписать соглашение о минералах, а Зеленский должен исправить то, что произошло на прошлой неделе. Я считаю, что это лучшее соглашение, которое может быть предложено, и это поможет украинскому народу", — сказал он.

Спикер Палаты представителей также отметил, что его радует то, что Зеленский дал четкий сигнал о готовности к подписанию этого соглашения.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова сесть за стол переговоров и стремится подписать соглашение о минералах.

Также мы писали, что в начале марта президент США Дональд Трамп принял решение приостановить поставки военной помощи Украине.