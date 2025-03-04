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Трамп сделает исторические заявления в Конгрессе — о чем скажет

4 марта 2025 23:32
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Речь Трампа в Конгрессе США 5 марта онлайн трансляция — смотреть онлайн
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Во время выступления в Конгрессе президент США Дональд Трамп будет говорить об Украине, экономике и тарифах. Однако его речь будет в основном сосредоточена на внутренней повестке дня.

Об этом сообщает CNN.

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Что касается Украины, то Трамп будет говорить об окончании войны, а также, в частности, затронет вопрос дальнейшей помощи Киеву после ее временного прекращения.

Глава Белого дома также планирует очертить, каким образом его администрация будет решать проблемы других войн в мире.

Выступление начнется около 4:00 по киевскому времени, и Новини.LIVE будут следить за ключевыми заявлениями, которые могут повлиять на будущую политику США в отношении Украины и международных отношений.

Также мы писали, что Дональд Трамп хочет объявить о подписании соглашения о минералах с Украиной в своем обращении к Конгрессу.

А спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что задержка в предоставлении военной помощи Украине является временной и связана с необходимостью заключения соглашения между Киевом и Вашингтоном.

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