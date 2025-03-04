Угода про корисні копалини — США та Україна спробують знову підписати документ

США та Україна готуються підписати угоду про мінерали, — Reuters
Адміністрація президента США Дональда Трампа та Україна планують підписати угоду про корисні копалини. Це буде вже друга спроба укласти важливий документ.
Про це повідомляє Reuters.
Коли підпишуть угоду про корисні копалини
За інформацією джерел ЗМІ, Трамп сказав своїм радникам, що він хоче оголосити про угоду у своєму зверненні до Конгресу у вівторок ввечері, 4 березня (5 березня о 05:00 ранку за київським часом).
Водночас Білий дім, Офіс президента України та посольство України у Вашингтоні не відповіли на запити про коментарі.
Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що затримка у наданні військової допомоги Україні є тимчасовою і пов’язана з необхідністю укладення угоди між Києвом і Вашингтоном щодо мінералів.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова підписати угоду зі США про корисні копалини.
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