Угода про корисні копалини — США та Україна спробують знову підписати документ

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Craig Hudson

Адміністрація президента США Дональда Трампа та Україна планують підписати угоду про корисні копалини. Це буде вже друга спроба укласти важливий документ.

Про це повідомляє Reuters.

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За інформацією джерел ЗМІ, Трамп сказав своїм радникам, що він хоче оголосити про угоду у своєму зверненні до Конгресу у вівторок ввечері, 4 березня (5 березня о 05:00 ранку за київським часом).

Водночас Білий дім, Офіс президента України та посольство України у Вашингтоні не відповіли на запити про коментарі.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що затримка у наданні військової допомоги Україні є тимчасовою і пов’язана з необхідністю укладення угоди між Києвом і Вашингтоном щодо мінералів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова підписати угоду зі США про корисні копалини.