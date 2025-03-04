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США и Украина готовятся подписать сделку о минералах, — Reuters

4 марта 2025 21:25
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Соглашение о полезных ископаемых — США и Украина попытаются снова подписать документ
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Craig Hudson
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Администрация президента США Дональда Трампа и Украина планируют подписать соглашение о полезных ископаемых. Это будет уже вторая попытка заключить важный документ.

Об этом сообщает Reuters.

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По информации источников СМИ, Трамп сказал своим советникам, что он хочет объявить о соглашении в своем обращении к Конгрессу во вторник вечером, 4 марта (5 марта в 05:00 утра по киевскому времени).

В то же время Белый дом, Офис президента Украины и посольство Украины в Вашингтоне не ответили на запросы о комментариях.

Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что задержка в предоставлении военной помощи Украине является временной и связана с необходимостью заключения соглашения между Киевом и Вашингтоном по минералам.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова подписать соглашение с США о полезных ископаемых.

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