Соглашение о полезных ископаемых — США и Украина попытаются снова подписать документ

США и Украина готовятся подписать сделку о минералах, — Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа и Украина планируют подписать соглашение о полезных ископаемых. Это будет уже вторая попытка заключить важный документ.
Об этом сообщает Reuters.
Когда подпишут соглашение о полезных ископаемых
По информации источников СМИ, Трамп сказал своим советникам, что он хочет объявить о соглашении в своем обращении к Конгрессу во вторник вечером, 4 марта (5 марта в 05:00 утра по киевскому времени).
В то же время Белый дом, Офис президента Украины и посольство Украины в Вашингтоне не ответили на запросы о комментариях.
Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что задержка в предоставлении военной помощи Украине является временной и связана с необходимостью заключения соглашения между Киевом и Вашингтоном по минералам.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова подписать соглашение с США о полезных ископаемых.
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