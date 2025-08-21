Трамп відзначив "охайний вигляд" Зеленського у Вашингтоні

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп знову прокоментував зовнішній вигляд Володимира Зеленського під час останніх переговорів у Вашингтоні, які пройшли 18 серпня. Тоді український лідер надів костюм на зустріч.

Про це американський лідер повідомив на радіошоу американського ведучого Тодда Старнес.

Реклама

Читайте також:

Трамп про образ Зеленського на переговорах

Старнес жартома зауважив, що після фінансової допомоги США Україна могла б дозволити собі класичний костюм із популярної американської мережі JC Penney. У відповідь Трамп відзначив, що Зеленський у чорному костюмі виглядав добре та охайно.

"Так, він виглядав добре. Він виглядав дуже добре. Він там старається. Це складно. Це важка війна", — сказав Трамп, додавши, що розцінює такий вибір одягу як прояв поваги до американської сторони.

Раніше стало відомо, що Дональду Трампу сподобався костюм, в якому Володимир Зеленський прийшов на зустріч із ним 18 серпня. Американський лідер вважає, що в цьому вбранні президент Україні має чудовий вигляд.

Варто зазначити, що до цього Президент України зʼявився на саміт НАТО в Гаазі в класичному костюмі. Це сталося з початку повномасштабного вторгнення Росії.