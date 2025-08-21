Трамп відзначив "охайний вигляд" Зеленського у Вашингтоні

Трамп знову прокоментував образ Зеленського на переговорах у США
Президент США Дональд Трамп знову прокоментував зовнішній вигляд Володимира Зеленського під час останніх переговорів у Вашингтоні, які пройшли 18 серпня. Тоді український лідер надів костюм на зустріч.
Про це американський лідер повідомив на радіошоу американського ведучого Тодда Старнес.
Трамп про образ Зеленського на переговорах
Старнес жартома зауважив, що після фінансової допомоги США Україна могла б дозволити собі класичний костюм із популярної американської мережі JC Penney. У відповідь Трамп відзначив, що Зеленський у чорному костюмі виглядав добре та охайно.
"Так, він виглядав добре. Він виглядав дуже добре. Він там старається. Це складно. Це важка війна", — сказав Трамп, додавши, що розцінює такий вибір одягу як прояв поваги до американської сторони.
Раніше стало відомо, що Дональду Трампу сподобався костюм, в якому Володимир Зеленський прийшов на зустріч із ним 18 серпня. Американський лідер вважає, що в цьому вбранні президент Україні має чудовий вигляд.
Варто зазначити, що до цього Президент України зʼявився на саміт НАТО в Гаазі в класичному костюмі. Це сталося з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Читайте Новини.LIVE!