Трамп снова оценил образ Зеленского на переговорах в США

Трамп снова оценил образ Зеленского на переговорах в США

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 22:35
Трамп отметил "опрятный вид" Зеленского в Вашингтоне
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп снова прокомментировал внешний вид Владимира Зеленского во время последних переговоров в Вашингтоне, которые прошли 18 августа. Тогда украинский лидер надел костюм на встречу.

Об этом американский лидер сообщил на радиошоу американского ведущего Тодда Старнеса.

Читайте также:

 

Трамп об образе Зеленского на переговорах

Старнес в шутку заметил, что после финансовой помощи США Украина могла бы позволить себе классический костюм из популярной американской сети JC Penney. В ответ Трамп отметил, что Зеленский в черном костюме выглядел хорошо и опрятно.

"Да, он выглядел хорошо. Он выглядел очень хорошо. Он там старается. Это сложно. Это тяжелая война", — сказал Трамп, добавив, что расценивает такой выбор одежды как проявление уважения к американской стороне.

Ранее стало известно, что Дональду Трампу понравился костюм, в котором Владимир Зеленский пришел на встречу с ним 18 августа. Американский лидер считает, что в этом наряде президент Украины выглядит прекрасно.

Стоит отметить, что до этого президент Украины появился на саммит НАТО в Гааге в классическом костюме. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения России.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп костюмы война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
