Санкції проти РФ - Грем відповів Кремлю

Ліндсі Грем. Фото: lindseygraham.com

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем різко прокоментував заяви Кремля щодо санкцій. До цього речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про "імунітет" до санкцій.

Про це він написав у соцмережі Х у середу, 30 липня.

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Грем відповів Кремлю

"Вам вдалося їх уникнути, і ви навчилися з ними жити. Очевидно, ви не розумієте, що президент Трамп змінює правила гри", — наголосив Грем, звертаючись до російської влади.

Сенатор також зауважив, що Москва буде змушена звертатися до своїх ключових покупців нафти й газу, щоб з’ясувати, чи вони так само поблажливо поставляться до нових санкцій, які може ввести адміністрація Трампа.

За словами Грема, значна двопартійна більшість у Конгресі готова підтримати такі дії президента.

Нагадаємо, що Дмитро Пєсков заявив, що Москва продовжує стежити за заявами президента США, однак не боїться нових санкцій. А речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала загрозу нових санкцій США "рутинною".

У Кремлі заявили про намір продовжувати війну, попри заяву Трампа.