Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп змінює правила гри — у Сенаті звернулись до РФ щодо санкцій

Трамп змінює правила гри — у Сенаті звернулись до РФ щодо санкцій

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 19:53
Санкції проти РФ - Грем відповів Кремлю
Ліндсі Грем. Фото: lindseygraham.com

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем різко прокоментував заяви Кремля щодо санкцій. До цього речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про "імунітет" до санкцій.

Про це він написав у соцмережі Х у середу, 30 липня.

Реклама
Читайте також:
Трамп змінює правила гри — у Сенаті звернулись до РФ щодо санкцій - фото 1
Пост Грема. Фото: скриншот

Грем відповів Кремлю

"Вам вдалося їх уникнути, і ви навчилися з ними жити. Очевидно, ви не розумієте, що президент Трамп змінює правила гри", — наголосив Грем, звертаючись до російської влади.

Сенатор також зауважив, що Москва буде змушена звертатися до своїх ключових покупців нафти й газу, щоб з’ясувати, чи вони так само поблажливо поставляться до нових санкцій, які може ввести адміністрація Трампа.

За словами Грема, значна двопартійна більшість у Конгресі готова підтримати такі дії президента.

Нагадаємо, що Дмитро Пєсков заявив, що Москва продовжує стежити за заявами президента США, однак не боїться нових санкцій. А речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала загрозу нових санкцій США "рутинною".

У Кремлі заявили про намір продовжувати війну, попри заяву Трампа.

США санкції війна в Україні Росія Сенат
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації