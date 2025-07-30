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Главная Новости дня Трамп меняет правила игры — в Сенате ответили РФ про санкции

Трамп меняет правила игры — в Сенате ответили РФ про санкции

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 19:53
Санкции против РФ - Грэм ответил Кремлю
Линдси Грэм. Фото: lindseygraham.com

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм резко прокомментировал заявления Кремля относительно санкций. До этого пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил об "иммунитете" к санкциям.

Об этом он написал в соцсети Х в среду, 30 июля.

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Пост Грэма. Фото: скриншот

Грэм ответил Кремлю

"Вам удалось их избежать и вы научились с ними жить. Очевидно, вы не понимаете, что президент Трамп меняет правила игры", — подчеркнул Грэм, обращаясь к российским властям.

Сенатор также отметил, что Москва будет вынуждена обращаться к своим ключевым покупателям нефти и газа, чтобы выяснить, они так же снисходительно отнесутся к новым санкциям, которые может ввести администрация Трампа.

По словам Грэма, значительное двухпартийное большинство в Конгрессе готово поддержать такие действия президента.

Напомним, что Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает следить за заявлениями президента США, однако не боится новых санкций. А пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала угрозу новых санкций США "рутинной".

В Кремле заявили о намерении продолжать войну, несмотря на заявление Трампа.

США санкции война в Украине Россия Сенат
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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