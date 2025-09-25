Відео
Трамп зізнався у розчаруванні Путіним через війну в Україні

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 19:33
Трамп: війна в Україні складніша, ніж я очікував
Дональд Трамп вітає Реджепа Таїпа Ердогана у Білому домі. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом визнав, що війна в Україні виявилася набагато складнішою, ніж він очікував. За його словами, російський диктатор Путін зазнав значних втрат, але це не зупинило військову агресію РФ.

Про це Трамп сказав під час прийому Ердогана в Білому домі у четвер, 25 вересня.

Трамп про війну та розчарування Путіним

Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом згадав, що обидва добре знають Путіна, однак це не допомогло зупинити російсько-українську війну. Він підкреслив, що мав досвід врегулювання багатьох конфліктів і вважав цю війну однією з найлегших для завершення. Натомість вона затягнулася і принесла колосальні втрати для Росії.

"Я врегулював сім війн, і думав, що ця буде однією з найлегших для врегулювання. Але я дуже розчарований Путіним… Я нікого не збирався називати "паперовим тигром", однак він воював довго, і вони втратили близько мільйона солдатів. І з усіма цими важкими бомбардуваннями за останні два тижні майже не здобули землі. Думаю, що час зупинитися. Я справді так думаю", — заявив Трамп.

Таким чином, Трамп підкреслив, що збройна агресія Росії триває без відчутних успіхів і завдає їй дедалі більших втрат. Президент США підкреслив, що настав момент шукати рішення для припинення війни. 

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп висловив думку про можливість впливу Реджепа Таїпа Ердогана на перебіг війни в Україні

Раніше ми також інформували, що Трамп закликав Туреччину відмовитися від купівлі російської нафти на час агресії проти України. 

США володимир путін Дональд Трамп Реджеп Ердоган війна в Україні
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
