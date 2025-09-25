Трамп: война в Украине сложнее, чем я ожидал

Дональд Трамп приветствует Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом признал, что война в Украине оказалась гораздо сложнее, чем он ожидал. По его словам, российский диктатор Путин понес значительные потери, но это не остановило военную агрессию РФ.

Новость дополняется ...

