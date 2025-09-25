Розмова Трампа і Орбана — поговорили про війну і економіку

Дональд Трамп і Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Сторони звернули увагу на енергетичну безпеку та війну в Україні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в кулуарах Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, цитує Index.

Розмова Трампа і Орбана

Сіярто розповів, що уряд Угорщини завжди на зв'язку з американським керівництвом. За його словами, країни перебувають у постійному контакті.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з урядом США. Нещодавно прем'єр-міністр розмовляв з президентом Дональдом Трампом, і вони обговорили кілька питань, зокрема стан війни, можливість миру, глобальні економічні тенденції, ситуацію, що склалася через мита, і, звичайно, питання енергопостачання в Центральній Європі. Це відбулося кілька годин тому", — сказав Сійярто.

Також відомо, що очільник угорського МЗС мав зустріч з Сергієм Лавровим. Сіярто наголосив, що сторони поговорили про енергетичну співпрацю, адже Росія — надійний партнер.

"Міністр щойно говорив з Марко Рубіо, що дає надію на мир і уникнення Третьої світової війни. Ми також обговорили питання енергетичної співпраці. Росія — надійний партнер. Без її енергоресурсів неможливо забезпечити енергобезпеку Угорщини. Це не політичне чи ідеологічне питання. Це просто географічне та фізичне питання", — сказав міністр.

Нагадаємо, Петер Сіярто заявив, що Угорщина й надалі купуватиме російську нафту і газ. Країна не зважатиме на заклики Білого дому.

Крім того, раніше Віктор Орбан заявляв, що Україна буде поділена на три зони. За його словами, Росія вже нібито виграла війну.