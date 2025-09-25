Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленський пояснив, чи дозволяв Трамп удари по РФ у відповідь
Головна Новини дня Трамп зідзвонився з Орбаном — відомо, що обговорили

Трамп зідзвонився з Орбаном — відомо, що обговорили

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 13:10
Розмова Трампа і Орбана — поговорили про війну і економіку
Дональд Трамп і Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Сторони звернули увагу на енергетичну безпеку та війну в Україні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в кулуарах Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, цитує Index

Реклама
Читайте також:

Розмова Трампа і Орбана

Сіярто розповів, що уряд Угорщини завжди на зв'язку з американським керівництвом. За його словами, країни перебувають у постійному контакті. 

"Ми перебуваємо в постійному контакті з урядом США. Нещодавно прем'єр-міністр розмовляв з президентом Дональдом Трампом, і вони обговорили кілька питань, зокрема стан війни, можливість миру, глобальні економічні тенденції, ситуацію, що склалася через мита, і, звичайно, питання енергопостачання в Центральній Європі. Це відбулося кілька годин тому", — сказав Сійярто.

Також відомо, що очільник угорського МЗС мав зустріч з Сергієм Лавровим. Сіярто наголосив, що сторони поговорили про енергетичну співпрацю, адже Росія — надійний партнер. 

"Міністр щойно говорив з Марко Рубіо, що дає надію на мир і уникнення Третьої світової війни. Ми також обговорили питання енергетичної співпраці. Росія — надійний партнер. Без її енергоресурсів неможливо забезпечити енергобезпеку Угорщини. Це не політичне чи ідеологічне питання. Це просто географічне та фізичне питання", — сказав міністр. 

Нагадаємо, Петер Сіярто заявив, що Угорщина й надалі купуватиме російську нафту і газ. Країна не зважатиме на заклики Білого дому. 

Крім того, раніше Віктор Орбан заявляв, що Україна буде поділена на три зони. За його словами, Росія вже нібито виграла війну.

переговори Дональд Трамп Віктор Орбан війна в Україні Петер Сіярто
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації