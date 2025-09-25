Разговор Трампа и Орбана — поговорили о войне и экономике

Дональд Трамп и Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Стороны обратили внимание на энергетическую безопасность и войну в Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, цитирует Index.

Разговор Трампа и Орбана

Сийярто рассказал, что правительство Венгрии всегда на связи с американским руководством. По его словам, страны находятся в постоянном контакте.

"Мы находимся в постоянном контакте с правительством США. Недавно премьер-министр разговаривал с президентом Дональдом Трампом, и они обсудили несколько вопросов, в частности состояние войны, возможность мира, глобальные экономические тенденции, ситуацию, сложившуюся из-за пошлин, и, конечно, вопрос энергоснабжения в Центральной Европе. Это произошло несколько часов назад", — сказал Сийярто.

Также известно, что глава венгерского МИД встречался с Сергеем Лавровым. Сийярто отметил, что стороны поговорили об энергетическом сотрудничестве, ведь Россия — надежный партнер.

"Министр только что говорил с Марко Рубио, что дает надежду на мир и избежание Третьей мировой войны. Мы также обсудили вопросы энергетического сотрудничества. Россия — надежный партнер. Без ее энергоресурсов невозможно обеспечить энергобезопасность Венгрии. Это не политический или идеологический вопрос. Это просто географический и физический вопрос", — сказал министр.

Напомним, Петер Сийярто заявил, что Венгрия и в дальнейшем будет покупать российскую нефть и газ. Страна не будет учитывать призывы Белого дома.

Кроме того, ранее Виктор Орбан заявлял, что Украина будет разделена на три зоны. По его словам, Россия уже якобы выиграла войну.