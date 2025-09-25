Видео
Зеленский объяснил, разрешал ли Трамп ответные удары по РФ
Трамп созвонился с Орбаном — известно, что обсудили

Трамп созвонился с Орбаном — известно, что обсудили

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 13:10
Разговор Трампа и Орбана — поговорили о войне и экономике
Дональд Трамп и Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Стороны обратили внимание на энергетическую безопасность и войну в Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, цитирует Index.

Читайте также:

Разговор Трампа и Орбана

Сийярто рассказал, что правительство Венгрии всегда на связи с американским руководством. По его словам, страны находятся в постоянном контакте.

"Мы находимся в постоянном контакте с правительством США. Недавно премьер-министр разговаривал с президентом Дональдом Трампом, и они обсудили несколько вопросов, в частности состояние войны, возможность мира, глобальные экономические тенденции, ситуацию, сложившуюся из-за пошлин, и, конечно, вопрос энергоснабжения в Центральной Европе. Это произошло несколько часов назад", — сказал Сийярто.

Также известно, что глава венгерского МИД встречался с Сергеем Лавровым. Сийярто отметил, что стороны поговорили об энергетическом сотрудничестве, ведь Россия — надежный партнер.

"Министр только что говорил с Марко Рубио, что дает надежду на мир и избежание Третьей мировой войны. Мы также обсудили вопросы энергетического сотрудничества. Россия — надежный партнер. Без ее энергоресурсов невозможно обеспечить энергобезопасность Венгрии. Это не политический или идеологический вопрос. Это просто географический и физический вопрос", — сказал министр.

Напомним, Петер Сийярто заявил, что Венгрия и в дальнейшем будет покупать российскую нефть и газ. Страна не будет учитывать призывы Белого дома.

Кроме того, ранее Виктор Орбан заявлял, что Украина будет разделена на три зоны. По его словам, Россия уже якобы выиграла войну.

переговоры Дональд Трамп Виктор Орбан война в Украине Петер Сиярто
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
