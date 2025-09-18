Відео
Україна
Головна Новини дня Трамп завершив візит до Лондона — які результати

Трамп завершив візит до Лондона — які результати

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 21:01
Візит Трампа до Лондона завершився - деталі
Дональд та Меланія Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп завершив свій другий державний візит до Великої Британії. Разом із першою леді Меланією він провів у країні кілька днів, насичених офіційними зустрічами та переговорами.

Про це повідомляє канал Donald Trump українською.

Читайте також:

Візит Трампа до Лондона

У Віндзорському замку глава Білого дому мав аудієнцію з королем Чарльзом ІІІ, а також поспілкувався з принцом Вільямом та його дружиною Кейт Міддлтон.

Окрему увагу було приділено двостороннім відносинам під час переговорів із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

За підсумками візиту Трамп наголосив на важливості стратегічного партнерства між Вашингтоном і Лондоном та окреслив перспективи подальшої співпраці.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали нову технологічну угоду під час зустрічі в Лондоні. Вона передбачає багатомільярдні взаємні інвестиції між країнами.

До цього Дональд Трамп разом із дружиною зустрілися із королем Чарльзом і королевою Камілою у Віндзорському замку.

США Великобританія Дональд Трамп Меланія Трамп візит
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
