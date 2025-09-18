Визит Трампа в Лондон завершился - детали

Трамп завершил визит в Лондон — какие результаты
Президент США Дональд Трамп завершил свой второй государственный визит в Великобританию. Вместе с первой леди Меланией он провел в стране несколько дней, насыщенных официальными встречами и переговорами.
Об этом сообщает канал Donald Trump українською.
Визит Трампа в Лондон
В Виндзорском замке глава Белого дома имел аудиенцию с королем Чарльзом III, а также пообщался с принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон.
Отдельное внимание было уделено двусторонним отношениям во время переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
По итогам визита Трамп отметил важность стратегического партнерства между Вашингтоном и Лондоном и очертил перспективы дальнейшего сотрудничества.
Напомним, что ранее Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали новое технологическое соглашение во время встречи в Лондоне. Оно предусматривает многомиллиардные взаимные инвестиции между странами.
До этого Дональд Трамп вместе с женой встретились с королем Чарльзом и королевой Камилой в Виндзорском замке.
