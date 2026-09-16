Статки Трампа зросли до 7,3 млрд доларів після виборів 2024: дані Forbes

Дональд Трамп. Фото: EUTERS/Callaghan O'Hare REFILE

Капітал Дональда Трампа після перемоги на президентських виборах 2024 року зріс приблизно на 2,7 млрд доларів і сягнув 7,3 млрд доларів відповідно. Згідно з оновленими підрахунками видання Forbes, секретом успіху для американського президента стали криптоактиви, які принесли політику близько 2 млрд доларів на тлі успіху ліцензійних угод і судових рішень.

Про це йдеться у рейтингу Forbes, передає Новини.LIVE.

Реклама

Дональд Трамп став ще багатшим під час президентства

Загальна вартість активів американського лідера Дональда Трампа зросла до 7,3 мільярда доларів після успішного завершення президентської кампанії 2024 року. Видання Forbes проаналізувало фінансовий стан політика і дійшло висновку, що лише за післявиборчий період його капітал збільшився приблизно на 2,7 мільярда доларів. Журналісти зазначають, що ці цифри є виключно експертною оцінкою, а не даними з офіційних майнових декларацій.

Статистика статків Дональда Трампа від Forbes. Фото: Forbes

Основою такого стрімкого збагачення стали ініціативи політика у сфері цифрових активів. Як підрахували аналітики, вартість криптовалютних проєктів Трампа різко пішла вгору саме на тлі його перемоги на президентських виборах, що дало йому заробити близько двох мільярдів доларів чистого приросту.

Значну роль у збереженні статків відіграла і юридична команда президента. Адвокати політика здобули важливу перемогу в суді, домігшись скасування рішення про стягнення з нього близько 500 мільйонів доларів. Це дозволило Трампу залишити пів мільярда у власному розпорядженні.

Читайте також:

Окрім цього, переобрання на найвищу посаду у США стимулювало ліцензійний бізнес бізнесмена. За інформацією Forbes, іноземні девелоперські компанії почали масово виявляти інтерес до використання імені політика у своїх проєктах нерухомості. Такий підвищений попит на бренд приніс Дональду Трампу ще близько 400 мільйонів доларів додаткового доходу.

Новини.LIVE також повідомляли, що заява Дональда Трампа про нібито досягнуту домовленість між Україною та Росією щодо припинення взаємних ударів по енергетиці була сказана для піару і стала несподіванкою для Києва. Станом на середину вересня жодних підписаних угод не існує, адже кремлівський диктатор Володимир Путін продовжує саботувати перемовини, розраховуючи використати зимовий терор проти української енергосистеми для примусу до поступок.

Тим часом у Палаті представників США спалахнув політичний скандал. Конгресмени розпочали розслідування через інформацію про можливе фінансування весілля Дональда Трампа-молодшого наближеним до Кремля російським олігархом Умаром Кремльовим. Ініціатором перевірки виступив провідний представник Демократичної партії в наглядовому комітеті Роберт Гарсія, який вимагає з'ясувати мотиви такої щедрості та можливий вплив російської сторони на оточення президента США.