Состояние Трампа выросло до 7,3 млрд долларов после выборов 2024 года: данные Forbes

Дональд Трамп. Фото: EUTERS/Callaghan O'Hare REFILE

Капитал Дональда Трампа после победы на президентских выборах 2024 года вырос примерно на 2,7 млрд долларов и достиг 7,3 млрд долларов соответственно. Согласно обновлённым подсчётам издания Forbes, секретом успеха американского президента стали криптоактивы, которые принесли политику около 2 млрд долларов на фоне успешных лицензионных соглашений и судебных решений.

Об этом говорится в рейтинге Forbes, передает Новини.LIVE.

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Дональд Трамп стал ещё богаче во время президентства

Общая стоимость активов американского лидера Дональда Трампа выросла до 7,3 миллиарда долларов после успешного завершения президентской кампании 2024 года. Издание Forbes проанализировало финансовое положение политика и пришло к выводу, что только за период после выборов его капитал увеличился примерно на 2,7 миллиарда долларов. Журналисты отмечают, что эти цифры являются исключительно экспертной оценкой, а не данными из официальных имущественных деклараций.

Статистика состояния Дональда Трампа от Forbes. Фото: Forbes

Основой такого стремительного обогащения стали инициативы политика в сфере цифровых активов. Как подсчитали аналитики, стоимость криптовалютных проектов Трампа резко пошла вверх именно на фоне его победы на президентских выборах, что позволило ему заработать около двух миллиардов долларов чистого прироста.

Значительную роль в сохранении состояния сыграла и юридическая команда президента. Адвокаты политика одержали важную победу в суде, добившись отмены решения о взыскании с него около 500 миллионов долларов. Это позволило Трампу оставить полмиллиарда в собственном распоряжении.

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Кроме того, переизбрание на высший пост в США стимулировало лицензионный бизнес бизнесмена. По информации Forbes, иностранные девелоперские компании начали массово проявлять интерес к использованию имени политика в своих проектах в сфере недвижимости. Такой повышенный спрос на бренд принес Дональду Трампу еще около 400 миллионов долларов дополнительного дохода.

Новини.LIVE также сообщали, что заявление Дональда Трампа о якобы достигнутой договоренности между Украиной и Россией о прекращении взаимных ударов по энергетике было сделано в пиар-целях и стало неожиданностью для Киева. По состоянию на середину сентября никаких подписанных соглашений не существует, ведь кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает саботировать переговоры, рассчитывая использовать зимний террор против украинской энергосистемы для принуждения к уступкам.

Тем временем в Палате представителей США разразился политический скандал. Конгрессмены начали расследование в связи с информацией о возможном финансировании свадьбы Дональда Трампа-младшего приближенным к Кремлю российским олигархом Умаром Кремлевым. Инициатором проверки выступил ведущий представитель Демократической партии в надзорном комитете Роберт Гарсия, который требует выяснить мотивы такой щедрости и возможное влияние российской стороны на окружение президента США.