Трамп заявив, що запобіг світовій війні через війну РФ та України

Дональд Трамп. Фото: The Economist

Президент США Дональд Трамп заявив, що його дії допомогли уникнути переростання війни між Росією та Україною у світовий конфлікт. За його словами, ситуація могла б мати набагато масштабніші наслідки без втручання США. Трамп підкреслив, що саме він зупинив розвиток подій у такому сценарії.

Трамп про загрозу світової війни

Дональд Трамп заявив, що якби США не втрутилися, війна між Україною та Росією могла б перерости у світову війну. "Я це зупинив", — наголосив він, коментуючи роль своєї адміністрації у стримуванні глобальної ескалації.

Дональд Трамп активно лобіює організацію тристоронньої зустрічі між собою, Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, яка мала б стати першим особистим діалогом між лідерами в умовах війни. Він також підтвердив, що зустріч з Путіним відбудеться найближчим часом, а місце стане відомим пізніше. При цьому Трамп запровадив економічний тиск на Кремль — загрожуючи вторинними санкціями та новими тарифами, якщо не буде досягнуто режиму припинення вогню.

Нагадаємо, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, ймовірно, пройде в Об’єднаних Арабських Еміратах. Такий варіант, за словами експерта-міжнародника Євгена Добряка, є зручним для Кремля.

Раніше ми також інформували, що під час брифінгу з прем’єр-міністром Вірменії та президентом Азербайджану Дональд Трамп заявив, що в межах мирної угоди щодо України можливий обмін територіями. На його думку, це рішення буде "на благо обох сторін".