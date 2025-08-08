Трамп заявил, что предотвратил мировую войну из-за войны РФ и Украины

Дональд Трамп. Фото: The Economist

Президент США Дональд Трамп заявил, что его действия помогли избежать перерастания войны между Россией и Украиной в мировой конфликт. По его словам, ситуация могла бы иметь гораздо более масштабные последствия без вмешательства США. Трамп подчеркнул, что именно он остановил развитие событий в таком сценарии.

Трамп об угрозе мировой войны

Дональд Трамп заявил, что если бы США не вмешались, война между Украиной и Россией могла бы перерасти в мировую войну. "Я это остановил", — подчеркнул он, комментируя роль своей администрации в сдерживании глобальной эскалации.

Дональд Трамп активно лоббирует организацию трехсторонней встречи между собой, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, которая должна была бы стать первым личным диалогом между лидерами в условиях войны. Он также подтвердил, что встреча с Путиным состоится в ближайшее время, а место станет известным позже. При этом Трамп ввел экономическое давление на Кремль — угрожая вторичными санкциями и новыми тарифами, если не будет достигнут режим прекращения огня.

Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, вероятно, пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах. Такой вариант, по словам эксперта-международника Евгения Добряка, является удобным для Кремля.

Ранее мы также информировали, что во время брифинга с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана Дональд Трамп заявил, что в рамках мирного соглашения по Украине возможен обмен территориями. По его мнению, это решение будет "на благо обеих сторон".