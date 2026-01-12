Дональд Трамп стверджує, що врятував НАТО

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що врятував НАТО. Водночас він не пояснив, що має на увазі.

Про це Дональд Трамп написав у Truth Social у понеділок, 12 січня.

Трамп стверджує, що врятував НАТО

"Я той, хто врятував НАТО!!!" — написав Трамп.

Допис Трампа. Фото: скриншот

Однак раніше лідер США Дональд Трамп наголошував, що врятував НАТО від розпаду тим, що змусив країни-члени підняти витрати на оборону до 5% ВВП.

Паралельно з цим заяви Дональда Трампа щодо Гренландії, зокрема допущення сценарію її силового захоплення, здатні спровокувати глибоку кризу всередині НАТО. Зокрема, у Франції вже з’являються публічні заклики до можливого виходу країни з Альянсу.

