Дональд Трамп стверджує, що врятував НАТО

Трамп заявив, що він врятував НАТО
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що врятував НАТО. Водночас він не пояснив, що має на увазі.
Про це Дональд Трамп написав у Truth Social у понеділок, 12 січня.
Трамп стверджує, що врятував НАТО
"Я той, хто врятував НАТО!!!" — написав Трамп.
Однак раніше лідер США Дональд Трамп наголошував, що врятував НАТО від розпаду тим, що змусив країни-члени підняти витрати на оборону до 5% ВВП.
Паралельно з цим заяви Дональда Трампа щодо Гренландії, зокрема допущення сценарію її силового захоплення, здатні спровокувати глибоку кризу всередині НАТО. Зокрема, у Франції вже з’являються публічні заклики до можливого виходу країни з Альянсу.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Трамп наказав підготувати план можливого вторгнення США в Гренландію.
Читайте Новини.LIVE!