Україна
Трамп заявив, що він врятував НАТО

Трамп заявив, що він врятував НАТО

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 16:54
Дональд Трамп стверджує, що врятував НАТО
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що врятував НАТО. Водночас він не пояснив, що має на увазі.

Про це Дональд Трамп написав у Truth Social у понеділок, 12 січня.

Читайте також:

Трамп стверджує, що врятував НАТО

"Я той, хто врятував НАТО!!!" — написав Трамп.

null
Допис Трампа. Фото: скриншот

Однак раніше лідер США Дональд Трамп наголошував, що врятував НАТО від розпаду тим, що змусив країни-члени підняти витрати на оборону до 5% ВВП.

Паралельно з цим заяви Дональда Трампа щодо Гренландії, зокрема допущення сценарію її силового захоплення, здатні спровокувати глибоку кризу всередині НАТО. Зокрема, у Франції вже з’являються публічні заклики до можливого виходу країни з Альянсу.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Трамп наказав підготувати план можливого вторгнення США в Гренландію.

Раніше Трамп анонсував наземні удари по картелях у Мексиці.

США НАТО Дональд Трамп Америка заява
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
