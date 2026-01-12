Дональд Трамп утверждает, что спас НАТО

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что спас НАТО. В то же время он не объяснил, что имеет в виду.

Об этом Дональд Трамп написал в Truth Social в понедельник, 12 января.

Трамп утверждает, что спас НАТО

"Я тот, кто спас НАТО!!!" — написал Трамп.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Однако ранее лидер США Дональд Трамп отмечал, что спас НАТО от распада тем, что заставил страны-члены поднять расходы на оборону до 5% ВВП.

Параллельно с этим заявления Дональда Трампа по Гренландии, в частности допущение сценария ее силового захвата, способны спровоцировать глубокий кризис внутри НАТО. В частности, во Франции уже появляются публичные призывы к возможному выходу страны из Альянса.

Напомним, по информации СМИ, Трамп приказал подготовить план возможного вторжения США в Гренландию.

Ранее Трамп анонсировал наземные удары по картелям в Мексике.