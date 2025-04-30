Угода про копалини зі США — Трамп заявив, що Україна внесла зміни

Президент США Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria/REUTERS

Україна внесла зміни в угоду про видобуток корисних копалин в останню хвилину. Проте з документу нічого не було видалено.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами у середу, 30 квітня.

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За словами Трампа, США повністю готові до фіналізації домовленостей з Україною.

"Наша сторона готова підписати. Українці вирішили вчора ввечері внести деякі зміни в останню хвилину. Ми готові підписати угоду сьогодні після обіду, якщо вони готові", — сказав Трамп.

Американський лідер додав, що угода має такий самий вигляд, як і під час останніх перемовин.

"Нічого не було видалено. Це та ж угода, яку ми узгодили на вихідних. Жодних змін з нашого боку", — відзначив Трамп.

Ця заява президента США суперечить повідомленню британського видання Financial Times, де стверджується, що саме адміністрація Трампа відійшла від погоджених умов уже після того, як українська делегація вирушила до Вашингтона для підписання документів.