Соглашение об ископаемых с США - Трамп заявил, что Украина внесла изменения

Президент США Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria/REUTERS

Украина внесла изменения в соглашение о добыче полезных ископаемых в последнюю минуту. Однако из документа ничего не было удалено.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в среду, 30 апреля.

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По словам Трампа, США полностью готовы к финализации договоренностей с Украиной.

"Наша сторона готова подписать. Украинцы решили вчера вечером внести некоторые изменения в последнюю минуту. Мы готовы подписать соглашение сегодня после обеда, если они готовы", — сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что соглашение имеет такой же вид, как и во время последних переговоров.

"Ничего не было удалено. Это та же сделка, которую мы согласовали на выходных. Никаких изменений с нашей стороны", — отметил Трамп.

Это заявление президента США противоречит сообщению британского издания Financial Times, где утверждается, что именно администрация Трампа отошла от согласованных условий уже после того, как украинская делегация отправилась в Вашингтон для подписания документов.