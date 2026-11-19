Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати отримують значні прибутки від продажу зброї європейським країнам. За його словами, європейські партнери переважно передають придбане американське озброєння Україні. Водночас Вашингтон не надає знижок на військове обладнання та отримує за нього повну вартість.

Про це Трамп розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Новини.LIVE.

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Що Трамп сказав про продаж зброї Європі

Під час розмови Дональд Трамп пояснив, що США продають військове обладнання європейським країнам, а ті самостійно вирішують, як ним розпоряджатися. Водночас Трамп припустив, що більшу частину придбаної зброї європейські партнери передають Україні.

Глава Білого дому наголосив, що Сполучені Штати не роблять знижок на озброєння, яке продають Європі, та отримують повну оплату за нього.

"Думаю, вони здебільшого передають його Україні. Але ми його продаємо. Ми отримуємо повну ціну, не даємо знижок", — сказав глава Білого дому.

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Окремо американський президент згадав про фінансову допомогу Україні за попередньої адміністрації. Він вкотре заявив, що адміністрація Джо Байдена передала Києву 350 млрд доларів готівкою. Натомість нині Сполучені Штати отримують прибутки від продажу військового обладнання європейським партнерам.

Трамп також стверджує, що війна Росії проти України не впливає на Сполучені Штати:

"Це на нас не впливає".

Він знову наголосив, що Вашингтон отримує повну вартість проданого озброєння без будь-яких знижок, та визнав значні прибутки від таких продажів:

"Можна сказати, що ми заробляємо на цьому великі гроші. Мені байдуже. Я не хочу цього".

Водночас лідер США назвав загибель, за його оцінкою, близько двох мільйонів людей, переважно військових, "дуже сумною".

Новини.LIVE інформували, що повноформатні двосторонні переговори Дональда Трампа та Володимира Путіна на саміті АТЕС не заплановані. Водночас лідери можуть коротко поспілкуватися 19 листопада після пленарного засідання. Тристороння зустріч за участю Сі Цзіньпіна має бути присвячена, зокрема, нерозповсюдженню ядерної зброї, а питання війни в Україні офіційно не внесли до порядку денного.

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський заявив, що жодна країна не має права вирішувати майбутнє України без її участі. Він також наголосив, що США та Китай мають достатньо впливу, аби зупинити Росію. За словами президента, для цього Вашингтону та Пекіну достатньо запровадити санкції проти РФ або оголосити про намір припинити торгівлю з нею.