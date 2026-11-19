Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты получают значительную прибыль от продажи оружия европейским странам. По его словам, европейские партнеры в основном передают приобретённое американское вооружение Украине. В то же время Вашингтон не предоставляет скидок на военное оборудование и получает за него полную стоимость.

Об этом Трамп рассказал в интервью телеканалу Fox News, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Что Трамп сказал о продаже оружия Европе

В ходе беседы Дональд Трамп пояснил, что США продают военное оборудование европейским странам, а те самостоятельно решают, как им распоряжаться. В то же время Трамп предположил, что большую часть приобретенного оружия европейские партнеры передают Украине.

Глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты не делают скидок на вооружение, которое продают Европе, и получают полную оплату за него.

"Думаю, они в основном передают его Украине. Но мы его продаем. Мы получаем полную цену, не даем скидок", — сказал глава Белого дома.

Читайте также:

Трамп заявил о доходах США от войны в Украине

Отдельно американский президент упомянул о финансовой помощи Украине при предыдущей администрации. Он в очередной раз заявил, что администрация Джо Байдена передала Киеву 350 млрд долларов наличными. Зато сейчас Соединенные Штаты получают прибыль от продажи военного оборудования европейским партнерам.

Трамп также утверждает, что война России против Украины не влияет на Соединённые Штаты:

"Это на нас не влияет".

Он вновь подчеркнул, что Вашингтон получает полную стоимость проданного вооружения без каких-либо скидок, и признал значительную прибыль от таких продаж:

"Можно сказать, что мы зарабатываем на этом большие деньги. Мне все равно. Я не хочу этого".

В то же время лидер США назвал гибель, по его оценке, около двух миллионов человек, преимущественно военных, "очень печальной".

Новини.LIVE сообщали, что полноформатные двусторонние переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите АТЭС не запланированы. В то же время лидеры могут кратко пообщаться 19 ноября после пленарного заседания. Трехсторонняя встреча с участием Си Цзиньпина должна быть посвящена, в частности, нераспространению ядерного оружия, а вопрос войны в Украине официально не внесли в повестку дня.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что ни одна страна не имеет права решать будущее Украины без её участия. Он также подчеркнул, что США и Китай обладают достаточным влиянием, чтобы остановить Россию. По словам президента, для этого Вашингтону и Пекину достаточно ввести санкции против РФ или объявить о намерении прекратить торговлю с ней.