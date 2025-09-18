Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп заявив, що США найуспішніша країна у світі

Трамп заявив, що США найуспішніша країна у світі

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 01:07
Трамп під час зустрічі з Чарльзом III заявив, що США найуспішніша країна у світі
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати є найуспішнішою країною у світі. Він подякував за це Великій Британії.

Про це повідомляє Telegram Donald Trump українською.

Реклама
Читайте також:

Що сказав Трампа про успіх США та роль Британії

Під час зустрічі з королем Британії Чарльзом ІІІ Дональд Трамп сказав наступне

"Наша країна, як ви знаєте, процвітає. Рік тому ми хворіли, а зараз, ми є найуспішнішою країною у світі. Ми завдячуємо значною мірою вам (Великій Британії, — ред.) і тому фундаменту, який ви нам дали на початку", — заявив глава Білого дому.

Нагадаємо, що США вибороли незалежність у війні з Британією наприкінці XVIII століття.

Зазначимо, що в ніч проти 17 вересня Дональд Трамп прибув з офіційним візитом до Британії. Це вже другий його візит і він став першим в історії президентом США, якого запросили здійснити другий державний візит до країни.

Також ми писали, що під час зустрічі з королем Чарльзом ІІІ глава Білого дому декілька разів порушив королівський етикет.

США Великобританія Дональд Трамп політики успіх Америка
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації