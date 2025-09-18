Трамп під час зустрічі з Чарльзом III заявив, що США найуспішніша країна у світі

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати є найуспішнішою країною у світі. Він подякував за це Великій Британії.

Про це повідомляє Telegram Donald Trump українською.

Реклама

Читайте також:

Що сказав Трампа про успіх США та роль Британії

Під час зустрічі з королем Британії Чарльзом ІІІ Дональд Трамп сказав наступне

"Наша країна, як ви знаєте, процвітає. Рік тому ми хворіли, а зараз, ми є найуспішнішою країною у світі. Ми завдячуємо значною мірою вам (Великій Британії, — ред.) і тому фундаменту, який ви нам дали на початку", — заявив глава Білого дому.

Нагадаємо, що США вибороли незалежність у війні з Британією наприкінці XVIII століття.

Зазначимо, що в ніч проти 17 вересня Дональд Трамп прибув з офіційним візитом до Британії. Це вже другий його візит і він став першим в історії президентом США, якого запросили здійснити другий державний візит до країни.

Також ми писали, що під час зустрічі з королем Чарльзом ІІІ глава Білого дому декілька разів порушив королівський етикет.