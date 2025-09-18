Трамп во время встречи с Чарльзом III заявил, что США самая успешная страна в мире

Трамп заявил, что США самая успешная страна в мире
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты являются самой успешной страной в мире. Он поблагодарил за это Великобританию.
Об этом сообщает Telegram Donald Trump на украинском языке.
Что сказал Трампа об успехе США и роли Британии
Во время встречи с королем Великобритании Чарльзом III Дональд Трамп сказал следующее
"Наша страна, как вы знаете, процветает. Год назад мы болели, а сейчас, мы являемся самой успешной страной в мире. Мы обязаны в значительной степени вам (Великобритании, — ред.) и тому фундаменту, который вы нам дали в начале", — заявил глава Белого дома.
Напомним, что США завоевали независимость в войне с Британией в конце XVIII века.
Отметим, что в ночь на 17 сентября Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Британию. Это уже второй его визит и он стал первым в истории президентом США, которого пригласили совершить второй государственный визит в страну.
