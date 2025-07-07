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Головна Новини дня Трамп заявив, що розчарований останньою розмовою з Путіним

Трамп заявив, що розчарований останньою розмовою з Путіним

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 04:02
Трамп заявив про велике розчарування після останньої розмови з Путіним
Дональд Трамп і Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив, що його розмова з президентом України Володимиром Зеленським була хорошою. Однак він не може теж саме сказати про телефонний дзвінок з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Telegram-канал Donald Trump українською.

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Трамп розчарований розмовою з Путіним

"Я думаю, що це була хороша розмова (із Зеленським. — Ред.). Вони дуже серйозно на нього нападають, як я вже казав, що так і буде", — заявив Трамп.

Водночас діалог із Путіним справив зовсім інше враження. За словами президента США, після тієї розмови він залишився дуже розчарованим.

"Я був дуже розчарований своєю розмовою з президентом Путіним. Я був дуже розчарований", — додав глава Білого дому.

Нагадаємо, днем раніше Трамп також заявив, що його розмова із Зеленським, яка відбулася 4 липня, була "хорошою" та "стратегічною".

Сам президент України після розмови повідомив, що сторони домовились працювати над збільшенням захисту неба України.

Володимир Зеленський володимир путін переговори Дональд Трамп війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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