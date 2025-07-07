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Главная Новости дня Трамп заявил, что разочарован последним разговором с Путиным

Трамп заявил, что разочарован последним разговором с Путиным

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 04:02
Трамп заявил о большом разочаровании после последнего разговора с Путиным
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: росСМИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским был хорошим. Однако он не может тоже самое сказать о телефонном звонке с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Telegram-канал Donald Trump на украинском языке.

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Трамп разочарован разговором с Путиным

"Я думаю, что это был хороший разговор (с Зеленским. — Ред.). Они очень серьезно на него нападают, как я уже говорил, что так и будет", — заявил Трамп.

В то же время диалог с Путиным произвел совсем другое впечатление. По словам президента США, после того разговора он остался очень разочарованным.

"Я был очень разочарован своим разговором с президентом Путиным. Я был очень разочарован", — добавил глава Белого дома.

Напомним, днем ранее Трамп также заявил, что его разговор с Зеленским, который состоялся 4 июля, был "хорошим" и "стратегическим".

Сам президент Украины после разговора сообщил, что стороны договорились работать над увеличением защиты неба Украины.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Дональд Трамп война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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