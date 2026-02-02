Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що світ змінив своє ставлення до Сполучених штатів. Це сталося завдяки його військовим рішенням під час президентських термінів.

Про це в інтерв’ю подкастеру та колишньому заступнику директора ФБР Дену Бонгіно.

Трамп заявив, що США стали поважати

Він нагадав про ліквідацію лідерів ІДІЛ та іранського генерала Касема Сулеймані, назвавши ці дії ключовими для зміцнення авторитету Америки.

За словами Трампа, після цих операцій США почали сприймати з більшою повагою.

Він зазначив, що лідер Китаю був "дуже вражений", а Володимир Путін, за його словами, відреагував словами: "Вау, це було щось".

"І це те, чого ми хочемо. Нас мають поважати", — додав Трамп.

Нагадаємо, що американський лідер Дональд Трамп заявив, що саме він міг би врятувати ООН від фінансової кризи.

Крім того, президент США повідомив, що угода про купівлю Гренландії нібито уже готова і наразі залишилося узгодити кілька нюансів.