Трамп заявил, что Путин и Китай "уважают США"
Президент США Дональд Трамп заявил, что мир изменил свое отношение к Соединенным штатам. Это произошло благодаря его военным решениям во время президентских сроков.
Об этом в интервью подкастеру и бывшему заместителю директора ФБР Дэну Бонгино.
Трамп заявил, что США стали уважать
Он напомнил о ликвидации лидеров ИГИЛ и иранского генерала Касема Сулеймани, назвав эти действия ключевыми для укрепления авторитета Америки.
По словам Трампа, после этих операций США начали воспринимать с большим уважением.
Он отметил, что лидер Китая был "очень впечатлен", а Владимир Путин, по его словам, отреагировал словами: "Вау, это было что-то".
"И это то, чего мы хотим. Нас должны уважать", — добавил Трамп.
Напомним, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что именно он мог бы спасти ООН от финансового кризиса.
Кроме того, президент США сообщил, что соглашение о покупке Гренландии якобы уже готово и сейчас осталось согласовать несколько нюансов.
