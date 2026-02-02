Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп заявил, что Путин и Китай "уважают США"

Трамп заявил, что Путин и Китай "уважают США"

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 23:25
Трамп заявил, что США стали уважать
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что мир изменил свое отношение к Соединенным штатам. Это произошло благодаря его военным решениям во время президентских сроков.

Об этом в интервью подкастеру и бывшему заместителю директора ФБР Дэну Бонгино.

Реклама
Читайте также:

Трамп заявил, что США стали уважать

Он напомнил о ликвидации лидеров ИГИЛ и иранского генерала Касема Сулеймани, назвав эти действия ключевыми для укрепления авторитета Америки.

По словам Трампа, после этих операций США начали воспринимать с большим уважением.

Он отметил, что лидер Китая был "очень впечатлен", а Владимир Путин, по его словам, отреагировал словами: "Вау, это было что-то".

"И это то, чего мы хотим. Нас должны уважать", — добавил Трамп.

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что именно он мог бы спасти ООН от финансового кризиса.

Кроме того, президент США сообщил, что соглашение о покупке Гренландии якобы уже готово и сейчас осталось согласовать несколько нюансов.

США Китай Дональд Трамп политики Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации