Трамп заявил, что США стали уважать

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что мир изменил свое отношение к Соединенным штатам. Это произошло благодаря его военным решениям во время президентских сроков.

Об этом в интервью подкастеру и бывшему заместителю директора ФБР Дэну Бонгино.

Он напомнил о ликвидации лидеров ИГИЛ и иранского генерала Касема Сулеймани, назвав эти действия ключевыми для укрепления авторитета Америки.

По словам Трампа, после этих операций США начали воспринимать с большим уважением.

Он отметил, что лидер Китая был "очень впечатлен", а Владимир Путин, по его словам, отреагировал словами: "Вау, это было что-то".

"И это то, чего мы хотим. Нас должны уважать", — добавил Трамп.

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что именно он мог бы спасти ООН от финансового кризиса.

Кроме того, президент США сообщил, что соглашение о покупке Гренландии якобы уже готово и сейчас осталось согласовать несколько нюансов.