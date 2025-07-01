Трамп розгляне можливість депортації Ілона Маска зі США

Ілон Маск та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що розгляне питання депортації Ілона Маска. За його словами, мільярдер може втратити набагато більше, ніж мандат на електромобілі.

Про це повідомляє Clash Report у вівторок, 1 липня.

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"Трамп заявив, що "подивиться", коли його запитали про депортацію Ілона Маска із США", — йдеться у повідомленні.

Трамп наголосив, що Маск засмучений втратою мандату, однак "він може втратити набагато більше".

Допис Clash Report. Фото: скриншот

Нагадаємо, Трамп різко відповів на закиди мільярдера Ілона Маска щодо бюджетного законопроєкту.

До цього Маск заявив, що у випадку його затвердження Конгресом він створить нову політичну партію.