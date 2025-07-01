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Головна Новини дня Трамп заявив, що обдумає питання депортації Маска із США

Трамп заявив, що обдумає питання депортації Маска із США

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Дата публікації: 1 липня 2025 16:13
Трамп розгляне можливість депортації Ілона Маска зі США
Ілон Маск та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що розгляне питання депортації Ілона Маска. За його словами, мільярдер може втратити набагато більше, ніж мандат на електромобілі.

Про це повідомляє Clash Report у вівторок, 1 липня.

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"Трамп заявив, що "подивиться", коли його запитали про депортацію Ілона Маска із США", — йдеться у повідомленні.

Трамп наголосив, що Маск засмучений втратою мандату, однак "він може втратити набагато більше".

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Допис Clash Report. Фото: скриншот

Нагадаємо, Трамп різко відповів на закиди мільярдера Ілона Маска щодо бюджетного законопроєкту.

До цього Маск заявив, що у випадку його затвердження Конгресом він створить нову політичну партію.

США Ілон Маск Дональд Трамп політики депортація
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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