Трамп відреагував на критику Маска

Трамп різко відповів Маску на критику щодо законопроєкту
Президент США Дональд Трамп відреагував на критику з боку мільярдера Ілона Маска щодо бюджетного законопроєкту. Очільник Білого дому заявив, що Маск отримує "більше субсидій, ніж будь-хто в історії".
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.
Трамп відповів Маску на критику щодо законопроєкту
"Ілон, можливо, отримує більше субсидій, ніж будь-яка людина в історії, і без субсидій Ілону, ймовірно, довелося б закрити бізнес і повернутися додому в Південну Африку", — написав Трамп.
Також Президент США нагадав, що ще до того, як Маск підтримав його кандидатуру на президентських виборах, той знав про його "категоричну позицію" проти мандату на електромобілі.
"Це смішно, і це завжди було основною частиною моєї передвиборчої кампанії. Електромобілі — це добре, але не всіх треба примушувати володіти ними", — наголосив глава Білого дому.
Нагадаємо, що американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск розкритикував бюджетний законопроєкт Президента США Дональда Трампа.
Раніше Ілон Маск перепрошував у Президента США Дональда Трампа за свої дописи на платформі Х.
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