Трамп відреагував на критику Маска

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп відреагував на критику з боку мільярдера Ілона Маска щодо бюджетного законопроєкту. Очільник Білого дому заявив, що Маск отримує "більше субсидій, ніж будь-хто в історії".

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

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"Ілон, можливо, отримує більше субсидій, ніж будь-яка людина в історії, і без субсидій Ілону, ймовірно, довелося б закрити бізнес і повернутися додому в Південну Африку", — написав Трамп.

Також Президент США нагадав, що ще до того, як Маск підтримав його кандидатуру на президентських виборах, той знав про його "категоричну позицію" проти мандату на електромобілі.

"Це смішно, і це завжди було основною частиною моєї передвиборчої кампанії. Електромобілі — це добре, але не всіх треба примушувати володіти ними", — наголосив глава Білого дому.

Скриншот повідомлення Трампа/Truth Social

Нагадаємо, що американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск розкритикував бюджетний законопроєкт Президента США Дональда Трампа.

Раніше Ілон Маск перепрошував у Президента США Дональда Трампа за свої дописи на платформі Х.