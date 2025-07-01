Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп різко відповів Маску на критику щодо законопроєкту

Трамп різко відповів Маску на критику щодо законопроєкту

Ua en ru
Дата публікації: 1 липня 2025 09:09
Трамп відреагував на критику Маска
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп відреагував на критику з боку мільярдера Ілона Маска щодо бюджетного законопроєкту. Очільник Білого дому заявив, що Маск отримує "більше субсидій, ніж будь-хто в історії".

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Реклама
Читайте також:

Трамп відповів Маску на критику щодо законопроєкту

"Ілон, можливо, отримує більше субсидій, ніж будь-яка людина в історії, і без субсидій Ілону, ймовірно, довелося б закрити бізнес і повернутися додому в Південну Африку", — написав Трамп.

Також Президент США нагадав, що ще до того, як Маск підтримав його кандидатуру на президентських виборах, той знав про його "категоричну позицію" проти мандату на електромобілі.

"Це смішно, і це завжди було основною частиною моєї передвиборчої кампанії. Електромобілі — це добре, але не всіх треба примушувати володіти ними", — наголосив глава Білого дому.

Дональд Трамп
Скриншот повідомлення Трампа/Truth Social

Нагадаємо, що американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск розкритикував бюджетний законопроєкт Президента США Дональда Трампа.

Раніше Ілон Маск перепрошував у Президента США Дональда Трампа за свої дописи на платформі Х.

США Ілон Маск Дональд Трамп політики Америка
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації